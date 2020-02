La prova del cuoco, settimana speciale sanremese

Lunedì 3 febbraio si apre una delle settimane più attese dell’anno, quella del Festival di Sanremo, e La Prova del Cuoco, in onda alle 12.00 su Rai1, festeggia questo evento con puntate speciali che vedranno protagonisti degli ospiti molto amati.

Lunedì ci saranno Silvia Salemi e Rosanna Fratello, che cucineranno insieme ai cuochi e parteciperanno alla gara tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde. Il Duello dei Campioni vedrà uno scontro tra Michelangelo Sparapano e Cristian Bertol, mentre per Le Prove Individuali cucineranno Angelica Sepe e Alessandra Spisni. Gara Finale tra Riccardo Facchini e Paolo Zoppolatti.

La giuria in studio, composta dal critico gastronomico Lorenzo Sandano, lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze e la chef Cinzia Fumagalli, osserverà con sguardo attento e giudicherà ogni piatto, ma anche il pubblico a casa, il vero quarto giudice de La Prova del Cuoco, potrà esprimere la sua preferenza tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde attraverso il televoto.

Nella puntata di martedì 4 febbraio saranno ospiti Attilio Fontana e Clizia Fornasier, per onorare la prima giornata del Festival di Sanremo. I cuochi si sfideranno in una Prima Manche a tema “carote”, e saranno Alessandra Spisni e Natale Giunta a dover trasformare questo ingrediente in un piatto goloso. Protagonisti delle Prove Individuali saranno Daniele Persegani e Marco Bottega, che cucinerà delle pappardelle al ragù bianco di cinghiale. La Gara Finale vedrà un duello tra Fabrizio Sepe e Franco Marino.

Mercoledì 5 febbraio Daniele Persegani e Diego Bongiovanni si cimenteranno in una Prima Manche con un ingrediente immancabile nelle fredde serate invernali: la polenta. Per le Prove Individuali, Marco Rufini cucinerà delle polpette di bollito, mentre Stefano Cavada preparerà una sua versione di un dolce amatissimo: lo strudel. La Gara Finale, nella quale si scontreranno Natale Giunta e Luca Natalini, avrà come ospiti Edoardo Vianello insieme alla moglie Frida.









Giovedì 6 febbraio torna il duello che fa tremare le ginocchia anche ai cuochi più smaliziati: il Duello dei Campioni e saranno Ginevra Antonini e Joseph Micieli a doversi sfidare. Protagoniste delle Prove Individuali, le “amiche dell’aperitivo”: Luisanna Messeri preparerà uno sformato di semolino ripieno di carne e Natalia Cattelani una torta caramello e caffè. Alessandro Giagnetich e Diego Bongiovanni si sfideranno nella Gara Finale. Ospiti di questa puntata, nel terzo giorno del Festival di Sanremo, la coppia Riccardo Fogli e Karin Trentini.

Nella puntata di venerdì 7 febbraio si festeggerà la semifinale del Festival di Sanremo con due ospiti davvero speciali: Ivana Spagna e Fiordaliso. Senza dimenticare la gara, perché la puntata di oggi decreterà il concorrente vincitore, che si porterà a casa la cifra accumulata nel corso della settimana del montepremi di 3000 euro in palio.

Nella prima manche, David Povedilla e Pasquale Rinaldo cucineranno due ricette sul tema “cozze”, mentre Sergio Barzetti e Guido Castagna saranno protagonisti delle due Prove Individuali. Dopo una lezione di cucina di Fabrizio Nonis, la Gara Finale vedrà un duello tra Gian Piero Fava e Luigi Pomata.