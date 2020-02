Enrica Bonaccorti, 99 Posse e le uscite al cinema nel nuovo MovieMag

Movie Mag va alla scoperta della colonna sonora di uno dei grandi successi della stagione cinematografica appena conclusa: Martin Eden di Pietro Marcello, interpretato da Luca Marinelli. Marco Messina e Sacha Ricci, componenti storici del gruppo rap napoletano 99 Posse, ci hanno accolto nel loro studio di registrazione campano e ci hanno raccontato come creano una colonna sonora.

Tre i film da presentare questa settimana: Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser con Fabrice Luchini; Il ladro di giorni di Guido Lombardo, nel quale Riccardo Scamarcio interpreta un galeotto deciso a recuperare il rapporto con suo figlio che non vede da sette anni; Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, con Margot Robbie nei panni di una sfrenata bad girl che con la sua squadra di cattive ragazze deve fronteggiare Black Mask, ovvero Ewan McGregor.

Le cattive ragzze sono protagoniste dell’approfondimento cinefilo See You Next Wednesday, nel quale Alberto Farina scopre le donne più pericolose della storia del cinema.

Di certo non è una cattiva ragazza Enrica Bonaccorti che a Federico Pontiggia racconta il suo rapporto con la settima arte.

Concludiamo con il Cineoroscopo di Simon & The Stars, il ritratto di Federico Fellini sul set di E la nave va e il notiziario di Movie Mag, realizzato in collaborazione con Anica, che questa settimana con Giulia Serinelli del MIUR ci presenta un progetto di alfabetizzazione cinematografica, vere e proprie lezioni di cinema.