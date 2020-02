La figlia del lupo, Summer of 84, L’angelo del crimine e Omicidio al Cairo: il thriller horror su Rai 4

Da domenica 9 a mercoledì 12 febbraio alle 21:15 quattro grandi film che affrontano in varie declinazioni il thriller, genere che caratterizza con successo la proposta di Rai 4.

Primo appuntamento domenica 9 febbraio con Daughter of the Wolf-La figlia del lupo, imperdibile thriller d’azione che ha per protagonista la campionessa di arti marziali miste Gina Carano. La storia di una soldatessa che torna a casa dopo una missione in Medio Oriente e scopre che suo figlio è stato rapito da una gang di malviventi e dovrà sopravvivere a una tormenta di neve convivendo l’esperienza proprio con uno dei rapitori.

Lunedì 10 febbraio è la volta del thriller dalle atmosfere horror Summer of 84, diretto dal terzetto già autore del film cult Turbo Kid Anouk Whissell, François Simard e Yoann-Karl Whissell che si sono qui ispirati al cinema anni Ottanta di Spielberg e Carpenter con un gruppo di teenager a caccia di un serial killer.

Martedì 11 febbraio si prosegue con L’angelo del crimine, diretto da Luis Ortega e prodotto dai fratelli Almodovar, che racconta l’iniziazione criminale del più celebre serial killer argentino, il giovanissimo Carlos Puch, autore di 11 omicidi.

Mercoledì 12 febbraio: Omicidio al Cairo di Tarik Saleh, ospitato nel ciclo poliziesco Good Cop, Bad Cop, è un noir di produzione svedese, ambientato nei giorni della Primavera Araba durante i quali un ufficiale di polizia corrotto indaga su un caso di omicidio la cui vittima è una celebre cantante.