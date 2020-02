La prova del cuoco, la nuova settimana dal 17 al 21 febbraio

Lunedì 17 febbraio la settimana de “La Prova del cuoco”, su Rai1 alle 12.00, inizierà con una bella scossa di adrenalina. Alessandra Spisni e Sergio Barzetti si sfideranno nel Duello dei Campioni. Per le Prove Individuali, Marco Rufini preparerà una pizza con salmone, ricotta e scarola mentre, con Sal de Riso, inizieranno i festeggiamenti del Carnevale preparando le frappe. Dopo una lezione di cucina della chef Cinzia Fumagalli, la Gara Finale vedrà sfidarsi Martino Scarpa e Luca Natalini.

A giudicare il tutto, la giuria composta da Cinzia Fumagalli, Lorenzo Sandano e Carlo Spallino Centonze, e il pubblico da casa, che con il televoto è a tutti gli effetti il quarto giudice de La Prova del Cuoco.

La puntata di martedì 18 febbraio si aprirà con una Prima Manche a tema “cipolla”, che Daniele Persegani e Valeria Raciti dovranno trasformare in golose ricette. Delle due Prove Individuali saranno protagonisti Alessandra Spisni e Stefano Cavada, che cucinerà delle polpette di gulash. Natalia Cattelani preparerà una splendida cream tart mentre, nella Gara Finale, si sfideranno Diego Bongiovanni e Ginevra Antonini.









Mercoledì 19 febbraio torna il nuovo appuntamento con il “Duello dei Giovani”, che vedrà due giovani cuochi alle prese con una prova in due step osservati, questa settimana, da Daniele Persegani. Diego Bongiovanni cucinerà un arrosto finto e Daniele Reponi il club sandwich, mentre per la lezione di cucina, Alessandra Spisni insegnerà a Elisa Isoardi e a Claudio Lippi la preparazione di gnocchetti multicolor. Gara Finale tra Paolo Zoppolatti e Joseph Micieli.

Giovedì 20 febbraio si festeggia il Giovedì Grasso con le maschere del Carnevale di Putignano e Natale Giunta e Fabrizio Sepe si sfideranno in una Prima Manche a tema “dolci di Carnevale”. Marco Bottega e Luisanna Messeri cucineranno per le due Prove Individuali, mentre per la Gara Finale si sfideranno Gian Piero Fava e Cristian Bertol. Chissà se ci saranno scherzi per loro e per gli altri cuochi.

La puntata di venerdì 21 febbraio si aprirà con un Duello dei Campioni del Sud, con la Campania di Pasquale Rinaldo e la Puglia di Michelangelo Sparapano. Il becker Fabrizio Nonis preparerà un goloso piatto di carne e il “cuoco del mare” Gianfranco Pascucci cucinerà, invece, uno strepitoso piatto a base di pesce. La Gara Finale, decisiva per decretare il concorrente vincitore della settimana, vedrà una sfida tra Natale Giunta e Luigi Pomata.