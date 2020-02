Kristen, Freaks e Colt 45: su Rai 4 ancora thriller ed action in prima tv

Rai4, prosegue la programmazione di prima serata con 3 nuovi film in Prima Visione Assoluta. Domenica 16, lunedì 17 e mercoledì 19 febbraio alle 21:15 tre imperdibili titoli che spaziano dal thriller claustrofobico al noir d’azione, passando per l’horror in declinazione fantascientifica.

Primo appuntamento domenica 16 febbraio con Kristen, inquietante thriller di produzione olandese che racconta la terrificante storia di una ragazza isolata, braccata da uno stalker nel suo appartamento dopo i festeggiamenti di Capodanno. Il telefono squilla e dall’altra parte c’è un individuo misterioso che sa troppe cose sulla povera Kristen in un’escalation di suspense che porta a un finale al cardiopalma.

Lunedì 17 febbraio intimistiche atmosfere horror si tingono di connotati fantascientifici in Freaks, diretto Zach Lipovsky e Adam B. Stein e interpretato da Emile Hirsch e Bruce Dern in cui un padre è convinto che il mondo sia troppo pericoloso per la sua bambina e la tiene segregata dentro casa, ma lei è inevitabilmente incuriosita da cosa c’è all’esterno, dove però nulla è come sembra….

Al film è stato attribuito il Premio Rai 4 al Trieste Science Fiction Festival 2018.

Mercoledì 19 febbraio, Colt 45, ospitato nel ciclo poliziesco Good Cop, Bad Cop, è il quarto lungometraggio del talentuoso Fabrice Du Welz, un noir d’azione francese che racconta il lato oscuro della polizia europea con un giovane istruttore di armi da fuoco iniziato alla corruzione e al crimine da parte di un mefistofelico collega invischiato in loschi traffici.