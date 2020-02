Elio Germano protagonista di MovieMag su Rai Movie

MovieMag questa settimana ci porta a Berlino per la 70ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. L’intervista a Elio Germano e i film in concorso nell’appuntamento di mercoledì 26 febbraio alle 23.15 su Rai Movie e nella programmazione notturna di Rai1.

Numerosi i film italiani nelle diverse sezioni della Berlinale ma grande attenzione ai due in concorso: “Volevo Nascondermi” e “Favolacce”.

Il primo è il ritratto toccante della vita del pittore Antonio Ligabue, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Il film di Giorgio Diritti ha come interprete Elio Germano che ha un ruolo da coprotagonista anche in “Favolacce”, la favola dark dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo ambientata nella periferia sud di Roma.

E proprio Elio Germano è il protagonista dell’intervista curata da Federico Pontiggia.

Nell’intenso faccia a faccia l’attore ci ha spiegato i due film in concorso dal suo punto di vista di interprete, affrontando tematiche importanti come l’affermazione della sincerità, la battaglia per trovare se stessi e un’identità nell’arte: “Sembra che la vita debba essere altro, assomigliare sempre a qualcosa che non si ama, in una continua tensione di infelicità. Fa male alla nostra esperienza di vita. E’ necessario trarre soddisfazione dal proprio percorso, dalla propria presenza, per sbagliata che sia. Ecco questo è l’unico modo di lasciare qualcosa al mondo”.









Il viaggio nel Festival del Cinema di Berlino prosegue con il racconto dei film internazionali in concorso: dal film d’apertura “My salinger year”, diretto da Philippe Falardeau e interpretato da Margaret Qualley e Sigourney Weaver a “Minimata” con Johnny Deep.

E il mercato cinematografico è il tema al centro del notiziario con l’intervista a Roberto Stabile, Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Internazionale di Anica e Responsabile del Desk Audiovisivo di ICE. Alberto Farina nella rubrica See You Next Wednesday, invece, chiude il percorso dentro Berlino accompagnandoci alla scoperta delle opere cinematografiche e delle serie tv che nel tempo hanno raccontato la città. Un inedito viaggio attraverso lo sguardo di grandi cineasti.

Il consueto appuntamento con il Cineoroscopo di Simon & the Stars segno dopo segno ci porta alla scoperta delle stelle attraverso il cinema.