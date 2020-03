“Sex Tape”, su DPlay Plus in aiuto delle coppie in crisi

Da martedì 10 marzo arriva in anteprima solo su Dplay Plus “Sex Tape”, l’esperimento sociale che aiuta coppie in crisi a ritrovare l’equilibrio sotto le coperte. Il primo episodio della serie andrà in onda anche su Real Time (Canale 31) martedì 17 marzo alle ore 23:30.

La terapista Anjula Mutanda, esperta in psicologia delle relazioni e sociologia, nonchè giornalista e personaggio televisivo britannico, accoglierà tre coppie in crisi e insoddisfatte della propria vita sessuale. Per una settimana, le telecamere installate nelle loro abitazioni riprenderanno ogni istante della loro vita di coppia, incluso quello che succede sotto le lenzuola.

Le tre coppie si riuniranno per guardare e analizzare i loro filmati uno alla volta e condividere le proprie esperienze. Attraverso il confronto con il gruppo e i consigli pratici della psicoterapeuta, cercheranno di venire a capo dei rispettivi problemi di letto, per salvare la propria relazione. Riusciranno a riavvicinarsi e ritrovare la giusta intesa?

“Sex Tape” (4×45) è prodotto da Armoza Formats per Channel 4.