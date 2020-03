“Ad alta voce”, gli audiolibri gratis da Rai Radio 3

Per riempire con la cultura gli spazi vuoti, per coltivare il pensiero e la fantasia, Rai Radio 3 mette a disposizione la più grande biblioteca di audiolibri italiana: centinaia di romanzi e racconti letti alla radio e disponibili in podcast sul sito della rete, sull’app RaiPlay Radio e su iTunes.

Da I racconti di Jack London a Madame Bovary, da Pinocchio a Frankestein…

Ad Alta Voce, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00, è ormai un archivio ricchissimo di pagine lette da attori ed attrici.

Anna Bonaiuto e Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, Marco Cavalcoli e Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, ma anche Lino Guanciale alle prese con Cuore di tenebra di Conrad e Manuela Mandracchia con Favole al telefono di Rodari: sono solo alcuni dei titoli disponibili in streaming e scaricabili in podcast, un’offerta pensata anche per i ragazzi e le ragazze che in questi giorni non vanno a scuola.

Oltre alla maratona dei Promessi sposi e del Decamerone, sono infatti disponibili anche molti autori previsti dai programmi scolastici come Pirandello, Calvino, D’Annunzio, Elsa Morante, Primo Levi e molti altri. Da lunedì 16 marzo appuntamento con Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi letto, ovviamente “ad alta voce” da Viola Graziosi.