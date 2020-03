Jovanotti, Elisa, Fabri Fibra e J-Ax: i live su VH1 e MTV Music

Le misure di contenimento del virus Covid-19 varate dal Governo hanno vietato ogni tipo di aggregazione a partire dai concerti e dalle performance artistiche in genere fino ad arrivare alle manifestazioni sportive.

Per gli amanti della musica e in particolare della musica live i due canali televisivi di riferimento come VH1 e MTV Music non fermano, anzi potenziano la loro offerta al fine di offrire compagnia, emozione, divertimento ma soprattutto ottima musica a tutti gli spettatori.

In pieno sostegno alla campagna #iorestoacasa, i canali musicali di ViacomCBS Networks Italia presentano un palinsesto ricco di tanti eventi live di musica italiana ed internazionale, per fare vivere l’atmosfera unica di un grande concerto o di un festival dal vivo

Su VH1, il canale rivolto agli amanti della musica di tutti i generi e tempi, visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky, a partire da sabato 14 marzo, e per le successive 4 settimane alle ore 21.30, torna Storytellers, l’appuntamento televisivo tra i più ambiti tanto dagli artisti, che raccontano la genesi delle proprie canzoni con aneddoti, quanto dai fan che assistono a esibizioni acustiche totalmente uniche e irripetibili. Ad alternarsi nei 4 appuntamenti alcune delle star più amate del panorama musicale italiano: Jovanotti, Elisa, Fabri Fibra e J-Ax.

Da domenica 15 marzo,sempre in prima serata, appuntamento con World Stage, l’unico programma che permette di vivere l’experience di un grande festival o di uno spettacolare concerto live: si passerà dal Tomorrowland 2019,il più grande festival dance al mondo, al Green Day live a Siviglia, il concerto di una delle rock band di maggior successo a livello mondiale, fino al Lollapalooza 2019, il festival musicale annuale itinerante che vede esibirsi musicisti alternative rock, rap e punk, oltre a spettacoli di danza e di commedia teatrale.

Le date dei live:

STORYTELLERS

sabato 14-marzo: Jovanotti

sabato 21- marzo: Elisa

sabato 28- marzo: Fabri Fibra

sabato 04-aprile J-AX

WORLD STAGE

domenica 15- marzo: Tomorrowland 2019

domenica 22- marzo: Green Day in Siviglia 2019

domenica 29- marzo: Loolapalooza 2019

domenica 05-aprile: 21 Pilots – The 1975

Su MTV Music (canale 704 di Sky) la settimana è scandita dalle classifiche, le TOP 10 di genere – ogni giorno alle 15.00 e alle 23.00 – per tenersi aggiornati sul meglio della musica in tutte le sue sfaccettature.

Spazio anche a Euro Top Chart, i pezzi più ascoltati in Europa in questo momento (ogni sabato alle 9.00 e alle 19.00 e ogni domenica alle 13.00) e Hitlist Italia, la classifica dei pezzi più forti nel nostro paese (ogni sabato alle 13.00, domenica alle 9.00 e alle 19.00 e lunedì alle 21.00).

Inoltre – in attesa di YO! MTV Raps con Emis Killa e Valentina Pegorer – su MTV Music grande rilevanza anche per la scena rap con video in rotazione (dal lunedì al venerdì alle 14.00 e alle 19.00 e nel weekend alle 15.00 e alle 21.00).

Nell’area “Musica” del sito di www.mtv.it sono disponibili tutte le clip musicali della nostra library. Per cantare a squarciagola in casa da soli o in compagnia, consigliamo la sezione “Testi Canzoni” con le lyrics di tutte le canzoni più belle e video di sottofondo da usare come base musicale.