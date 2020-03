“Speciale Sono le Venti”, con copertina di Crozza in prima serata su NOVE

Tra gli ospiti che nel corso dello Speciale si collegheranno con il direttore de ilfattoquotidiano.it, l’artista Fedez, che racconterà come affronta la “quarantena” e aggiornerà in merito alla raccolta fondi promossa a favore dell’IRCCS San Raffaele di Milano, e la giornalista Valentina Petrini, che aiuterà a smontare alcune delle fake news che circolano sul virus e che ha dovuto fermarsi con il suo programma Fake – La Fabbrica delle notizie, in seguito all’accertamento di un caso di positività nel team produttivo.