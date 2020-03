VH1 – Ti chiama a casa: in diretta su Instagram Nicolò De Devitiis in collegamento con gli spettatori

VH1, il canale musicale di ViacomCBS Networks Italia, e Nicolò De Devitiis, volto di VH1, sostengono la campagna #iorestoacasa e invitano a seguire VH1 – Ti chiama a casa: da lunedì 16 marzo tutti i giorni alle 16.00 la diretta Instagram dall’account ufficiale @VH1Italia.

Per continuare a mantenere vivi i rapporti umani in questo momento che ha perso il ritmo della normalità, Nicolò ogni giorno si collegherà in diretta con l’account Instagram di VH1 e inviterà un ospite del mondo della musica e dello spettacolo a chiacchierare con lui, entrando quindi nell’intimità della loro casa e delle loro emozioni e, insieme, interagiranno con i fan online dando spunti su come passare il tempo a casa e lanciando delle challenge casalinghe.

Si parte lunedì 16 marzo con Pinguini Tattici Nucleari.

All’inizio della sua carriera Nicolò De Devitiis si fa notare come “bike blogger” – con lo pseudonimo di “divanoletto” – sfruttando la sua passione per la fotografia e il ciclismo. Nel giro di pochi anni arrivano anche le prime importanti esperienze alla conduzione e come inviato, sia in importanti programmi televisivi sia nei principali network radiofonici nazionali.

Nel 2017 prende anche parte al film ‘Poveri ma ricchissimi’. Non contento, nell’estate 2019 ha inciso anche un singolo ‘All you can eat’, con il gruppo indie Legno, dirigendo le riprese del video musicale. La collaborazione di Nicolò De Devitiis con VH1 è stata inaugurata con la sua intervista esclusiva a J-AX, realizzata per lo speciale VH1 Storytellers J-AX.

