Filosofia e scienza: l’offerta di Rai Cultura.it

Risposte svelate dalla nuova offerta on line di RaiCultura.it: settanta puntate dedicate a otto tematiche culturali, per raccontarne i dietro le quinte e svelarne gli aspetti meno conosciuti.

Così Rai Cultura – con un progetto tutto realizzato internamente – “rilegge” Arte, Letteratura, Storia, Filosofia, Musica, Cinema, Teatro e Danza, Scienza anche attraverso contributi di esperti e specialisti, e con immagini girate in luoghi simbolo di ciascuna disciplina, oltre che con quelle delle Teche Rai.

La serie letteraria dal titolo “Scrivere un classico nel Novecento” ospita scrittori, professori universitari, critici letterari e traduttori che raccontano di volta in volta la storia editoriale, i contenuti e la forma di un classico del Novecento, mentre il grande schermo è protagonista di “I mestieri del cinema” dedicato a tutti coloro che contribuiscono alla magia di un film: dal direttore della fotografia al costumista, dallo sceneggiatore al compositore di colonne sonore fino al responsabile degli effetti speciali. E lo stesso dietro le quinte è dedicato anche a teatro e danza.

Su RaiCultura.it, inoltre, risuonano la musica e, soprattutto, i suoi strumenti: dalla chitarra simbolo del leggendario bluesman B.B. King al violino Kreutzer 1701 di Uto Ughi, passando per gli strumenti dei professori dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai.

Non mancano neppure l’arte, per un viaggio nei maggiori musei di arte moderna e contemporanea in Italia; la filosofia, con la riflessione sulle grandi sfide del presente; e la storia, riletta soprattutto attraverso quanto la Rai ha documentato e raccontato.

Per il capitolo sulla scienza, infine, una protagonista d’eccezione per guardare al futuro: l’Accademia dei Lincei in una serie sul clima e il cambiamento climatico in un momento storico in cui il complesso delle condizioni meteorologiche muta rapidamente in ogni angolo del pianeta.