Lord and Master, la nuova serie crime olandese su Rai Premium

Le vicende di un affascinante investigatore privato alle prese con casi da risolvere e la ricerca della verità sul suo passato sono al centro della serie comedy-poliziesca olandese Lord and Master, in onda su Rai Premium dal 2 aprile in seconda serata, ogni giovedì con un doppio episodio.

Ideata da Daan Schuurmans e Willem Zijlstra e liberamente ispirata alla serie britannica Il Santo, la serie è incentrata su Valentijn Rixtus Bentinck, interpretato da Daan Schuurmans, un ricco investigatore privato che collabora con la giustizia per la cattura dei criminali, e che, al tempo stesso, cerca di ricostruire la sua stessa storia, tentando di scoprire chi l’ha abbandonato in collegio in tenera età e chi ha istituito un fondo fiduciario milionario a suo nome.

Nelle sue imprese Valentihn è affiancato da Suze Geleijnse, Sytske van der Ster, successivamente sostituita da Florence “Floor” van Nijevelt Guljé interpretata da Sophie van Winden.