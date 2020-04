“Aspettando le Parole”, Massimo Gramellini torna nel preserale di Rai tre

Annunci

Dopo oltre un mese di assenza Massimo Gramellini e le sue storie tornano alle 20.30 su Rai3 a partire da sabato 11 aprile con “Aspettando le Parole”.

Nell’intervista di anteprima il protagonista sarà Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, città tra le più colpite dalla pandemia.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Massimo Gramellini, eccezionalmente in onda dagli studi Rai di via Teulada a Roma, si collegherà con numerosi ospiti tra i quali Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi, Frank Matano, lo scienziato Mario Tozzi, l’ex ministro Elsa Fornero, l’immunologo Alberto Mantovani.

Tutti porteranno la loro testimonianza di vita in quarantena in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: coronavirus. Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

In apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.