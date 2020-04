“Covid – 19: quando l’amore fa rumore”, su DPlay Plus l’instant doc di Gabriepe Parpiglia

Tra queste storie di vita e resilienza, in cui l’amore acquisisce molteplici forme, ritroveremo la testimonianza della show girl Elena Santarelli, che già aveva attraversato la tempesta per la patologia di suo figlio, che oggi difende l’amore per la sua famiglia ed è vicina a alle persone più a rischio, come gli immunodepressi, costretti ad affrontare una guerra ancora più difficile:



“Faccio sharing di consigli di cucina, di sport, di beauty secret. E questo mi diverte e mi appaga.. In questo periodo non ho rinunciato neanche al ballo, ogni giorno mi prendo 10, 15 minuti per ballare, alzo la musica e parto… Non so come mi sarei comportata se non mi fosse accaduto quel capitolo nero nella mia vita, quindi adesso mi sento molto cambiata e molto grata. Ogni mattina faccio il segno della croce e dico ‘grazie Signore perchè mio figlio non è immunodepresso’. Quindi rivolgo le preghiere a tutti quei bambini che lo sono e che stanno attraversando un momento difficile”.