Earth Day, la lunga maratona in streaming Cosa ci dice la Terra su National Geographic.it

7 ore di live streaming non stop, 17 panel, oltre 30 ospiti e un’orchestra insieme per fare il punto sulla situazione che il Pianeta sta vivendo in questo momento e valutare problemi e soluzioni da qui al 2030. Questo è COSA CI DICE LA TERRA, la maratona in live streaming organizzata da National Geographic per celebrare il 50esimo anniversario dell’Earth Day (Giornata della Terra).

Dalle 15.00 alle 22.00 di mercoledì 22 aprile, sul sito web di National Geographice su quelli dei partner dell’evento (ANSA, GEDI Gruppo Editoriale e Sky TG24) si alterneranno interventi, interviste e momenti di confronto con ospiti del mondo della scienza e della cultura, dell’impegno sociale, dell’industria, dello spettacolo e dello sport che proporranno il loro personale punto di vista sul tema.

A fare da padroni di casa di COSA CI DICE LA TERRA, Marco Cattaneo e Susan Goldberg – direttori, rispettivamente, delle edizioni italiana e internazionale del mensile National Geographic -; insieme ai ricercatori italiani di National Geographic Federico Fanti, Giovanni Chimienti, Martina Capriotti, Martina Panisi e Nicole Schwab (Director for International Relations for National Geographic Society’s Campaign for Nature).

Questi i nomi dal mondo della scienza, della cultura, dell’informazione e dell’impegno sociale come l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano; Carlotta Sami, Portavoce UNHCR in Italia; Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista; Stefano Bertacchi, biotecnologo e scrittore; Simonetta Cheli, Capo Strategia, Programmi e Coordinamento nella Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea; il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi; i giornalisti Omar Schillaci e Daniele Moretti; la meteorologa Serena Giacomin; lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen; il divulgatore scientifico e scrittore Massimo Temporelli il documentaristra Francesco Zippel; la filosofa Maura Gancitano.

Tanti anche i volti noti che prenderanno parte alla maratona in streaming, come gli attori Margherita Buy, Carolina Crescentini, Alessandro Gassman e Carlo Verdone, il cantante Piero Pelù, l’ex calciatore e bandiera della Juventus Claudio Marchisio, lo scrittore Erri De Luca, l’alpinista e scrittrice Nives Meroi, il navigatore Giovanni Soldini, gli speaker radiofonici e scrittori Paola Maugeri e Filippo Solibello.

Presente anche il mondo dell’industria con Antonio Cammisecra CEO of Enel Green Power; Paul Dilinger, Head of Global Product Innovation di Levi Strauss & CO; Massimiliano Di Silvestre Presidente e A.D. di BMW Italia e Massimo Monti Amministratore Delegato di Alce Nero, che si confronteranno coordinati da Alberto Mattiacci, docente della Sapienza Università di Roma e della Luiss Business School.

Ad arricchire il palinsesto di Cosa ci dice la Terra anche un breve concerto di apertura offerto dalla World Youth Orchestra (http://www.worldyouthorchestra.it/), ensemble formato da giovani musicisti di tutto il mondo, fondata nel 2011, che eseguirà, tra gli altri, il brano O’ Sole Mio.

La vita della e sulla Terra è a un punto di svolta, e la situazione che stiamo vivendo in questi mesi ci dice ancora una volta che dobbiamo osservare e imparare da ciò che l’ambiente ci sta dicendo e avere la forza di abbracciare il cambiamento, e tanti saranno i temi trattati nel corso della maratona streaming di COSA CI DICE LA TERRA, scienziati e studiosi, firme prestigiose e volti noti schierati dalla parte dell’ambiente si confronteranno su temi quali il cambiamento climatico e le sue conseguenze sul paesaggio e sulla vita umana e animale, l’importanza delle fonti rinnovabili e il loro ruolo sempre più centrale nella produzione di energia, l’economia circolare, la produzione sostenibile, i consumi consapevoli e ridotti, le nuove problematiche sanitarie, i cambiamenti nei comportamenti quotidiani e la gestione dei rifiuti domestici, il rapporto emotivo tra uomo e ambiente.

IL PROGRAMMA

22 APRILE

Ore 15.00

50 anni di Giornata della Terra con Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic)

ore 15.05

Concerto della World Youth Orchestra.

ore 15.15

Perdere o Salvare il Pianeta? con Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic) e Susan Goldberg (direttore dell’edizione internazionale del mensile National Geographic).

ore 15.30

Micro Macro Cosmo con Stefano Bertacchi (Biotecnologo e scrittore) e Simonetta Cheli (Capo Strategia, Programmi e Coordinamento nella Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea). Modera Maura Gancitano (filosofa)

ore 16.00

Relazione psicologica tra uomo e ambiente con Miguel Benasayag (filosofo e psicanalista). Modera Paola Maugeri (speaker radiofonica e scrittrice).

ore 16.25

La ripartenza con Margherita Buy (attrice) e Mario Tozzi (geologo e divulgatore scientifico). Modera Omar Schillaci (vicedirettore di Sky TG24)

ore 16.55

Produzione e moda sostenibile con Paul Dillinger (Head of Global Product Innovation di Levi Strauss & CO). Modera Paola Maugeri (speaker radiofonica e scrittrice).

Ore 17.15

Cambiamento climatico e migrazioni con Carolina Crescentini (attrice) e Carlotta Sami (portavoce UNHCR in Italia). Modera Maura Gancitano (filosofa).

Ore 17.45

Spillover – uomini e virus con David Quammen (scrittore e divulgatore scientifico). Modera Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic).

Ore 18.05

Come cambierà la montagna con Erri de Luca (scrittore) e Nives Meroi (alpinista e scrittrice). Modera Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic).

Ore 18.35

Green Economy con Antonio Cammisecra (CEO di Enel Green Power), Massimiliano Di Silvestre (Presidente e AD di BMW Italia) e Massimo Monti (Amministratore Delegato di Alce Nero). Modera Alberto Mattiacci (docente della Sapienza Università di Roma e della Luiss Business School).

Ore 19.05

La plastica nei mari con Piero Pelù (cantante), Filippo Solibello (speaker radiofonico e scrittore), Martina Capriotti (Biologa marina e National Geographic Explorer). Modera Paola Maugeri (speaker radiofonica e scrittrice)

Ore 19.35

Fare la differenza con Claudio Marchisio (ex calciatore e bandiera della Juventus), Federico Fanti (paleontologo e National Geographic Explorer), Martina Panisi (biologa e National Geographic Explorer). Modera Omar Schillaci (vicedirettore Sky TG24).

Ore 20.05

Metà della Terra con Nicole Schwab (Director for International Relations for National Geographic Society’s Campaign for Nature). Modera Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic).

Ore 20.15

Vivere il cambiamento climatico con Giovanni Soldini (navigatore), Serena Giacomin (meteorologa), Daniele Moretti (Caporedattore di SkyTg24). Modera Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic).

Ore 20.45

Responsabilità collettiva con Alessandro Gassmann (attore) e Giovanni Chimienti (biologo marino e National Geographic Explorer). Modera Marco Cattaneo (direttore dell’edizione italiana del mensile National Geographic).

Ore 21.15

Ritornare alla natura con Carlo Verdone (attore e regista). Moera Francesco Zippel (documentarista)

Ore 21.30

Il Pianeta Fragile con Luca Parmitano (astronauta dell’ESA). Modera Maura Gancitano (filosofa).