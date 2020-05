La Rai per il cinema italiano: ecco i titoli in esclusiva su Rai Play

Il 21 maggio debutta su RaiPlay “Magari”, opera prima di Ginevra Elkann, con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, il primo di otto film di Rai Cinema che arrivano sulla piattaforma della Rai.

Grazie a Rai Cinema, che da sempre sostiene il cinema italiano e i nuovi talenti, e a RaiPlay, che si sta affermando sempre di più come piattaforma OTT anche dedicata al cinema, per la prima volta quattro film destinati alle sale cinematografiche e progettati per avere una distribuzione tradizionale, avranno RaiPlay come prima piattaforma di lancio, mentre un altro gruppo arriva direttamente su RaiPlay, dopo l’uscita in sala.

I titoli, diversi per contenuti, linguaggio e genere, sono in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico vasto e variegato, interessato a un intrattenimento di valore. Una scelta di film coprodotti o acquisiti da Rai Cinema per il pubblico Rai più sensibile al prodotto cinematografico di qualità, con molte opere di registi emergenti, pensata per raggiungere diversi target di pubblico andando incontro ai gusti degli spettatori.

Il primo film in streaming su RaiPlay, il 21 maggio, è “Magari”, di Ginevra Elkann, una produzione Wildside con Rai Cinema coprodotto da Tribus P Films e da Iconoclast. Ogni giovedì verrà poi pubblicato su RaiPlay un nuovo titolo.

I quattro titoli inediti sono:

Magari di Ginevra Elkann con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher (dal 21 Maggio) Bar Giuseppe di Giulio Base con Ivano Marescotti e Virginia Diop (dal 28 Maggio) La rivincita di Leo Muscato con Michele Venitucci e Michele Cipriani (dal 4 Giugno) Abbi fede di Giorgio Pasotti con Claudio Amendola e Giorgio Pasotti (dall’11 Giugno)

I quattro titoli direct to RaiPlay sono: