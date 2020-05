La prova del cuoco, la settimana dal 1° al 5 giugno su Rai Uno

Ammirare panorami mozzafiato in giro per l’Italia in compagnia di chef e amici. Si apre così la settimana di “La Prova del Cuoco” che nella puntata di lunedì 1 giugno alle 12.00 su Rai1 propone anche la Gara Finale per la sfida “donne vs uomini” con due ospiti davvero speciali.

Sempre presente la “Chat” con tantissimi personaggi che fanno il tifo e che vengono messi alla prova con piccoli test di tecniche di cucina, oltre a raccontare le loro storie.

I giurati della trasmissione, la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze, giudicheranno ogni fase della Gara Finale.

Martedì 2 giugno si parte con una novità: la “Sfida in Famiglia”. Due componenti della stessa famiglia, di ristoratori e non, sono alle prese con una sfida come quella che si è consumato in tante famiglie, nel corso di queste ultime settimane. Chi cucina meglio? Non mancano i collegamenti con i cuochi e una Gara Finale tra due veterani de “La Prova del Cuoco”.



Mercoledì 3 giugno tornano in studio due cuochi per uno show cooking a colpi di gustose ricette, ma non mancano altri chef che si collegano da ogni angolo d’Italia. Tra chiacchiere e ricette con gli ospiti della “Chat”, si arriva all’irresistibile scontro “donne vs uomini” della Gara Finale.

La puntata di giovedì 4 giugno si apre con il nuovo “Derby della Capitale”, nel quale si scontrano due osti di Roma e del Lazio con ricette della tradizione come carbonara, gricia, cacio e pepe e tante altre.

Si prosegue con ospiti speciali in collegamento e in “Chat”, e si conclude con l’imperdibile Gara Finale, nella quale due cuochi cucineranno un piatto a partire da ingredienti a sorpresa.

La settimana si conclude venerdì 5 giugno con due ricette realizzate in studio da due tra i cuochi più amati, e altre ricette realizzate in collegamento da altri chef, ma non mancheranno ospiti speciali in “Chat” e ospiti speciali in studio, che si sfideranno nella Gara Finale, sempre giudicati dalla giuria, la cheffa Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze.