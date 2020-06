Love story night, su Paramount Network un ciclo di film sui grandi amori

Annunci

Paramount Network – il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky– regala ai suoi spettatori una lunga e romantica estate, con il ciclo Love Story Night: la nuova rassegna cinematografica ispirata al tema dell’amore, in onda ogni giovedì alle 21.10 a partire dall’11 giugno.

Il canale apre il ciclo giovedì 11 giugno alle 21.10, con la deliziosa commedia French Kiss diretta da Lawrence Kasdan, interpretata da Meg Ryan e Kevin Kline, dove una giovane americana si mette in viaggio per Parigi decisa a riconquistare il suo fidanzato, e futuro marito, che vorrebbe lasciarla per un’altra. Durante il volo però conosce Luc, un ladro professionista che vorrebbe incastrarla e far passare alla dogana una preziosa collana rubata…

Giovedì 18 giugno alle 21.10 è invece la volta del film 5 appuntamenti per farla innamorare di Nia Vardalos, con Amir Arison e John Corbett (anche protagonisti del film Il mio grosso grasso matrimonio greco). Nel cuore di Brooklyn si trova l’incantevole negozio di fiori di Genevieve, single incallita dal cuore spezzato. La vita della donna cambia quando incontra Greg, ex avvocato, ora proprietario di un vicino ristorante, che proverà a conquistarla.

Il ciclo Love Story Night prosegue giovedì 25 giugno alle 21.10 con 50 volte il primo bacio, imperdibile commedia diretta da Peter Segal, con Adam Sandler e Drew Barrymore nei panni di Lucy, giovane donna che a causa di un brutto incidente ha perso la memoria a breve termine. Le cose si complicano quando nella vita della ragazza entra Henry: un ex Don Giovanni che si sforzerà ogni giorno di ricordare alla smemorata il loro amore… basteranno 50 volte per ricordare il primo bacio?

Giovedì 2 luglio, in arrivo una doppia serata a base d’amore. Si parte alle 21.10 con A casa con i suoi, di Tom Dey, con Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker. Tripp a 35 anni vive ancora con i suoi genitori che sfiniti cercano in tutti i modi di farlo uscire di casa. L’ultima trovata è una bella e sexy consulente, ingaggiata per far nascere in Trip la voglia di indipendenza. Tutto funziona finché Tripp non scopre l’inganno.

Il romanticismo continua a vivere giovedì 9 luglio alle 21.10 con Spanglish di James L. Brooks (Regista del premiato film Qualcosa è cambiato), con Adam Sandler e Téa Leoni. Flor, una giovane ragazza madre messicana, inizia a lavorare come governante presso i Clasky, una famiglia benestante piena di problemi.