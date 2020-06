Naked Attraction, su Dplay Plus, il reality che spoglia davvero tutti

Annunci

Dopo essere diventato un caso televisivo internazionale (in onda sull’avanguardista Channel 4), arriva per la prima volta in Italia la nuova frontiera del dating show: “Naked Attraction” sarà disponibile senza censure in esclusiva dal 16 giugno su Dplay Plus, la piattaforma streaming pay di Discovery.

In ogni episodio la conduttrice Anna Richardson accompagna un uomo e una donna nella scelta di un partner con cui passare una serata. A lui/lei vengono mostrate 6 persone completamente nude, i corpi vengono svelati gradualmente, partendo dai piedi fino ad arrivare al volto, all’interno di una teca di vetro in successivi round.

Ogni volta che si scoprono dei dettagli, vengono dati degli indizi sulla personalità e sullo stile di vita delle persone e il single è invitato a spiegare, in ogni round, i motivi della sua scelta. Arrivati all’ultimo round, che prevede in studio solo 2 persone tra cui scegliere, il “selezionatore” appare a sua volta senza vestiti. Fatta la scelta definitiva, se l’attrazione è reciproca, i due possono finalmente incontrarsi in un primo appuntamento (questa volta vestiti).

“Naked Attraction” è prodotto da Studio Lambert per Channel 4. Disponibile dal 16 giugno in esclusiva per gli abbonati al servizio DPLAY PLUS (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).