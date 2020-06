Romantic Italia, un viaggio italiano attraverso le canzoni d’amore su Sky Arte

Annunci

Le canzoni entrano nella vita di tutti i giorni e si intrecciano con il vissuto delle persone, sono la colonna sonora dei momenti memorabili, il consolante accompagnamento delle fatiche quotidiane, il benefico elisir per piccoli e grandi dolori.

Romantic Italia in onda da martedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) è un programma musicale che racconta questo continuo riflettersi dell’amore nelle canzoni e delle canzoni nell’amore. Tratto dall’omonimo libro di Giulia Cavaliere, edito da Minimum Fax, analizza testi e musica della love song italiana per capire “di cosa parliamo quando cantiamo d’amore”, per distinguere le mille sfumature che nel corso dei decenni hanno dato voce ai nostri sentimenti, raccontando così i momenti dell’amore e le sue trasformazioni.

Romantic Italia andrà in onda per tre settimane con puntate monotematiche: l’innamoramento, il tradimento, l’eros, l’addio; i quattro momenti dell’amore che tanti artisti hanno cantato. Giulia Cavaliere ci condurrà in questo viaggio musicale stilando in ogni puntata la sua playlist, analizzando i vari aspetti testuali e musicali dei brani scelti, suggerendo interpretazioni, collocandoli nel panorama musicale italiano, facendoci scoprire nuovi e originali significati di canzoni che, probabilmente, abbiamo tutti canticchiato distrattamente centinaia di volte.

Il racconto sarà intervallato da contributi filmati e fotografie originali e arricchito dalla partecipazione di tre ospitid’eccezione che completeranno l’analisi del brano da punti di vista molto diversi tra loro con le loro competenze e le loro sensibilità: Francesco Bianconi, cantautore musicista e frontman dei Baustelle; Ester Viola, autrice ed editorialista; Vittorio Cosma, musicista, compositore e produttore.

Romantic Italia è una produzione Sky Arte realizzata da Minimum Fax Media, scritto da Silvia Beconi con Giulia Cavaliere, per la regia di Michele Rho.

La playlist

Prima puntata: L’Innamoramento

Martedì 16 giugno alle h 21.15

5) Baby (Baustelle)

4) Mistero (Enrico Ruggeri)

3) Amarsi un po’ (Lucio Battisti)

2) Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

1) Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina)

Seconda puntata: Il Tradimento

Martedì 16 giugno alle h 21.45

5) Mariti in città (Domenico Modugno)

4) Signora Lia (Claudio Baglioni)

3) L’abitudine di tornare (Carmen Consoli)

2) Via Broletto (Sergio Endrigo)

1) Tanta voglia di lei (Pooh)

Terza puntata: L’Eros

Martedì 23 giugno alle h 21.15

5) Parlate di moralità (Loredana Berté)

4)Fumo bianco (Chadia Rodriguez)

3) Fatelo con me (Anna Oxa)

2) Pensiero stupendo (Patty Pravo)

1) Il cielo in una stanza (Mina)

Quarta puntata: L’Addio

Martedì 30 giugno alle h 21.15

5) Lasciarsi un giorno a Roma (Niccolò Fabi)

4) Piove (Domenico Modugno)

3) Odio (Umberto Bindi)

2) Celeste nostalgia (Riccardo Cocciante)

1) Il mondo (Jimmy Fontana)