“Undercut – L’oro di legno”, su DMax tornano le squadre di boscaioli

Torniamo a seguire Vania e Roberto del team Zoppè, questa volta alle prese con un nuovo cantiere molto vasto che presenta diverse insidie e dove gli alberi non sono per niente facili da districare. Tra nuove macchine da acquistare e numerosi problemi da risolvere, Vania riceve una proposta lavorativa importante.



Grandi novità anche per i fratelli Michele e Giorgio Sambugaro che devono prendere una decisione fondamentale: cedere alcuni dei lavori più impegnativi o scindersi in due, acquistare nuovi macchinari e assumere altri dipendenti? Una scelta importante per i due fratelli abituati da sempre a lavorare in coppia.