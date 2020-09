“Scappo dalla città”, Arianna Porcelli alla ricerca dei borghi e piccoli centri dove vivere su laF

Annunci

A novembre su laF Arianna Porcelli Safonov al timone di “Scappo dalla città”. L’ironica e irriverente comedian, performer e autrice di “Fottuta campagna”, ora al suo esordio da protagonista in TV, va alla scoperta degli italiani che sempre più – come lei – scelgono di lasciare le grandi metropoli per trasferirsi in campagna, nei borghi e nei piccoli centri.

Una scelta per trovare una nuova modalità di vita, più umana, salubre, ecosostenibile e legata alla natura, intraprendendo attività come allevare agnelli o bachi da seta, fare l’apicoltore, produrre miele, vino o fare la guida turistica.

Non solo scenari bucolici e gioie però: questo nuovo format mostra, fuori da ogni retorica e luogo comune, anche gli aspetti più complicati e controversi del vivere slow nella natura, raccontati e commentati sempre con l’ironia tagliente e feroce della Safonov.