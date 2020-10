Gundam: Battle Operation 2 sfrutterà la maggior potenza di PlayStation 5

Annunci

Gundam Battle Operation 2 sfrutterà i vantaggi di PlayStation 5

Bandai Namco Entertainment ha confermato ufficialmente che Gundam Battle Operation 2 sarà tra i titoli che sfrutteranno i vantaggi garantiti dalla booster mode di PlayStation 5.

Lo sviluppatore per ora si è limitato a confermare che il gioco sfrutterà il nuovo processore di PlayStation 5 per viaggiare ad un framerate più alto rispetto alla versione attuale, che gira su 30 fotogrammi al secondo non proprio stabili.

Non è stato specificato se la frequenza sarà a 60 o addirittura maggiore, ma è stato confermato che invece la risoluzione non subirà alterazioni. Il miglioramento prestazionale non richiederà delle patch, l’ottimizzazione del software avverrà in maniera automatica attraverso la compatibilità software con la nuova console di Sony.

PlayStation 5 sarà disponibile dal 12 novembre negli Stati uniti e dal 19 novembre in Europa.

Fonte: Gematsu