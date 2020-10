Kingdom Hearts: nuovi progetti in arrivo su Nintendo Switch?

Annunci

Tetsuya Nomura suggerisce l’arrivo di un nuovo progetto su Nintendo Switch dedicato a Kingdom Hearts

In una vecchia intervista risalente al mese scorso, il director del franchise di Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, affermava che a Square Enix non c’erano piani per portare altri progetti su Nintendo Switch, al di fuori di Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Tuttavia lo stesso Nomura esprimeva un certo entusiasmo nei confronti della console ibrida di Nintendo, e di come questa trasmetta un certo appeal sul pubblico.

Adesso, a ridotto dell’imminente uscita di Kingdom Hearts: Melody of Memory, Nomura è stato ospite sulle pagine della rivista giapponese Nintendo Dream e durante un botta e risposta, il director ha anticipato tra le righe qualche novità in arrivo relativa al franchise di Kingdom Hearts su Nintendo Switch,

Suzui: è stata davvero una rara opportunità per te apparire sulle pagine di un articolo di Nintendo Dream con un Kingdom Hearts nel quale sei coinvolto

Nomura: Sono certo che tornerò, in un futuro non troppo lontano.

Vi ricordiamo che attualmente è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One la demo di Kingdom Hearts: Melody of Memory.

