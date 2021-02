Annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5

Annunci

Final Fantasy VII Remake torna su PlayStation 5 con una nuova edizione

In occasione dello State of Play, Square Enix ha presentato ufficialmente Final Fantasy VII Remake Intergrade, una nuova versione pensata per PlayStation 5 del titolo uscito nel 2020.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE si avvale dell’hardware di ultima generazione per apportare vari miglioramenti grafici, di gameplay e di sistema su PS5:

Scopri la città di Midgar come mai prima d’ora con texture, illuminazione e sfondi migliorati. Sarà possibile scegliere tra due modalità visive diverse: “Grafica”, che dà priorità alla grafica 4K ad alta risoluzione; “Performance”, che dà priorità alla fluidità di movimento a 60 frame al secondo.

Cattura e condividi i tuoi momenti preferiti del gioco tramite la modalità Foto completamente personalizzabile.

Vivi battaglie emozionanti usando il controller wireless DualSense con il supporto per il feedback aptico e divertiti con gare in moto dinamiche grazie ai grilletti adattivi.

Scopri nuovi modi di giocare grazie a nuovi livelli di difficoltà per la Modalità classica.

Entra subito in azione con dei tempi di caricamento ottimizzati.

Per ringraziare tutti coloro che hanno acquistato FINAL FANTASY VII REMAKE per la console PlayStation®4, Square Enix offrirà loro un aggiornamento* gratuito per PS5 che includerà una grafica di nuova generazione e i miglioramenti descritti qui sopra senza costi aggiuntivi per giocare sulla console PS5.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE includerà anche un episodio inedito con Yuffie come protagonista. In questa nuova avventura, la ninja Yuffie Kisaragi si infiltrerà nel palazzo Shinra per rubare una materia potentissima e riportare la gloria nella sua terra d’origine. Gioca insieme a nuovi personaggi e divertiti con un’esperienza di gioco arricchita con nuovi combattimenti ed elementi del gameplay. Quest’avventura imperdibile offre un nuovo punto di vista sulla storia di FINAL FANTASY VII REMAKE.

Coloro che hanno acquistato FINAL FANTASY VII REMAKE per PS4™ e che hanno effettuato l’aggiornamento per PS5, potranno acquistare il nuovo episodio di Yuffie separatamente sul PlayStation®Store. Coloro che hanno acquistato la versione fisica di FINAL FANTASY VII REMAKE per PS4 avranno bisogno di una console PS5 con lettore per poter usufruire di questo aggiornamento digitale.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sarà disponibile in Standard Edition fisica e digitale, e in Digital Deluxe Edition disponibile sul PlayStation®Store. La Digital Deluxe Edition di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE include una mini soundtrack digitale con brani come “Descendant of Shinobi” e un artbook digitale con concept art e schede dei personaggi. Coloro che effettueranno il pre-order della versione standard digitale o della Digital Deluxe Edition di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE riceveranno come bonus pre-order l’arma Shuryactus da usare nel nuovo episodio Yuffie.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l’aggiornamento per la console PS5 e l’episodio scaricabile standalone con Yuffie come protagonista, saranno disponibili in tutto il mondo sulla console PS5 dal 10 giugno 2021.

Fonte: Comunicato stampa