Microids annuncia il videogioco di UFO Robot Goldrake, in arrivo su PC e console!

UFO Robot Goldrake tornerà nel mondo dei videogiochi con un nuovo progetto targato Microids

Microids, publisher francese di videogiochi, ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un progetto basato sul manga e la serie animata di UFO Robot Grendizer (Goldrake), uno dei più popolari super robot giapponesi creato da Go Nagai, il cui primo esordio risale al 1975.

Non ci sono molto dettagli sul progetto, ma il publisher ha già confermato che arriverà prossimamente su PC e console (ma non ci sono conferme sulle piattaforme).

Il progetto in questione è descritto come un omaggio all’opera di Go Nagai e porterà i giocatori a vivere le avventure di Daisuke Umon e il suo robot Grendizer, con una storia condita a battaglie spettacolari e tradimenti.

CEO Stephane Longeard ha dichiarato;

Nello sviluppare questo titolo, speriamo di realizzare un videogioco apprezzato dai fan dell’epoca. Il nostro team darà il meglio per realizzare un videogioco fede all’essenza dell’opera originale.

UFO Robot Grendizer ha già fatto altre apparizioni nel mondo dei videogiochi, nello specifico in Super Robot Wars, serie di RPG strategici di Bandai Namco e Banpresto.

