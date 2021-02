Gran Turismo 7 non arriverà nel 2021, l’uscita è rimandata

Annunci

Gran Turismo 7 non arriverà entro il 2021

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Polyphony Digital hanno deciso di posticipare ufficialmente l’uscita di Gran Turismo 7.

Il prossimo capitolo della serie di racing game non arriverà in tempo per la fine del 2021 a causa del Covid-19 che si è abbattuto sui tempi di sviluppo che il team aveva precedentemente fissato.

Lo sviluppatore, in accordo con Sony, ha deciso di rimandare al 2022 la finestra di lancio di Gran Turismo 7.

Con la pandemia in corso, viviamo una situazione in costante cambiamento e alcuni aspetti critici della produzione del gioco sono stati rallentati nel corso degli ultimi mesi. Sveleremo maggiori dettagli sulla data di uscita di Gran Turismo 7 quando sarà possibile.

Gran Turismo 7 è attualmente in sviluppo in esclusiva per PlayStation 5.