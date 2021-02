PlayStation 5: annunciato il visore VR di nuova generazione

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente di essere a lavoro su un nuovo visore per la realtà virtuale specificamente pensato per sfruttare le potenzialità hardware di PlayStation 5 e le caratteristiche uniche del controller DualSense.

L’uscita del visore non è prevista per il 2021, ma arriverà più avanti. Nessuna data o finestra di lancio è stata resa nota al momento.

Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management di Sony, ha dichiarato:

Più di quattro anni fa abbiamo rilasciato PlayStation VR con l’intenzione di offrire un nuovo rivoluzionario modo di giocare su PS4 in grado di fornire un profondo senso di immersione e di presenza ai giocatori rispetto ai giochi tradizionali. Da allora abbiamo assistito a esperienze incredibili che hanno spinto il gioco in realtà virtuale verso il futuro, ad esempio titoli celebrati come Astro Bot Rescue Mission, Tetris Effect, Blood & Truth, Moss, Beat Saber e Resident Evil 7 Biohazard. Abbiamo inoltre migliorato l’esperienza in alcuni titoli per PS VR quando giocati su PS4 Pro e PlayStation 5.

Oggi sono lieto di annunciare che il nostro sistema VR di nuova generazione è in arrivo su PlayStation 5, in grado di garantire l’esperienza di intrattenimento definitiva con drastici miglioramenti in prestazioni e interattività. I giocatori avranno modo di scoprire un senso di presenza ancora più forte e di immergersi ancora più a fondo nei mondi di gioco una volta indossato il nuovo visore.

Abbiamo deciso di continuare a innovare con il nostro nuovo sistema VR per permettere ai nostri fan di assaporare le esperienze uniche che sono sinonimo di PlayStation. Abbiamo messo a frutto ciò che abbiamo imparato dopo l’uscita di PS VR su PS4 per sviluppare un sistema VR di nuova generazione migliore sotto ogni aspetto: dalla risoluzione e il campo visivo al tracciamento e gli input. Si connetterà alla PS5 tramite un singolo cavo per semplificare l’installazione e migliorare la facilità di utilizzo, permettendo nel contempo una esperienza visiva ad alta fedeltà.

Una delle novità che più ci entusiasma è il nuovo controller VR, che includerà alcune delle funzionalità chiave del controller wireless Dualsense, oltre a un design più ergonomico. Questo è solo un assaggio delle tecnologie espandibili sulle quali stiamo lavorando per realizzare la nostra visione di una nuova generazione di giochi ed esperienze in realtà virtuale.

C’è ancora molto lavoro da svolgere per ultimare il nostro nuovo sistema VR, quindi non uscirà nel 2021. Volevamo comunque fornire questa notizia in anticipo ai nostri fan, dato che la comunità di sviluppatori ha già cominciato a lavorare su nuovi mondi da esplorare in realtà virtuale.

Volevamo anche ringraziare tutti i nostri giocatori di PS VR per il loro continuo supporto. Con titoli prossimi all’uscita come After The Fall, Sniper Elite VR e Humanity, ci sono ancora molte sorprese per chi gioca su PS4 o PS5. Con PlayStation VR e con il sistema VR di nuova generazione in via di sviluppo, abbiamo intensificato il nostro impegno nel campo della realtà virtuale come medium per i giochi. Non vediamo l’ora di condividere nuovi sviluppi!