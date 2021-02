Playstation: altri titoli arriveranno su PC, Days Gone sarà il prossimo

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente che porterà altre esclusive PlayStation sulla piattaforma PC.

Il CEO Jim Ryan ha svelato che la prossima IP ad arrivare su PC sarà Days Gone, l’action game di stampo open world sviluppato da Sony Interactive Entertainment Bend Studio.

Ryan ha dichiarato:

Verso la metà del ciclo vitale di PlayStation 4 i nostri studi hanno dato vita a dei meravigliosi videogiochi. Abbiamo voluto cogliere l’opportunità di mostrare questi giochi fantastici ad un più vasto pubblico. I costi di sviluppo crescono ad ogni ciclo generazionale e con essi cresce anche il valore delle IP.

Inoltre, per noi adesso è più semplice rendere questi giochi disponibili anche agli utenti non console. E’ stata una decisione piuttosto semplice per noi.