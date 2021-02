Svelato Final Fantasy VII: Ever Crisis, un remake dell’intera compilation

Annunci

Final Fantasy VII avrà un nuovo remake che riprenderà l’intera compilation originale

SQUARE ENIX ha annunciato due nuovi giochi per dispositivi mobile ambientati nel mondo di FINAL FANTASY VII.

FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER è un gioco d’azione di tipo battle-royale ambientato a Midgar prima degli eventi di FINAL FANTASY VII. Nei panni di un aspirante SOLDIER, il giocatore dovrà usare al meglio le magie e le abilità in una battaglia per la sopravvivenza.

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS è un’esperienza in single-player a capitoli che coprirà tutta la timeline di FFVII, incluso ciò che succede nel gioco originale e in tutte le compilation di FFVII, oltre a nuovi elementi narrativi legati alle origini dei SOLDIER scritti dallo sceneggiatore di FINAL FANTASY VII REMAKE, Kazushige Nojima.

Maggiori informazioni sui due progetti saranno svelate nel corso dei prossimi mesi.

FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER, la cui uscita è programmata per il 2021, e FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, la cui uscita è programmata per il 2022, saranno disponibili come download gratuiti con acquisti in-app per dispositivi iOS e Android.

Infine, la colonna sonora originale di FINAL FANTASY VII REMAKE sarà disponibile sui servizi in abbonamento musicali online, quali Apple Music, Spotify e Amazon Music Unlimited, dal 26 febbraio. Presto i fan potranno ascoltare i 156 brani che hanno dato vita a FINAL FANTASY VII REMAKEovunque e quando vogliono. Per ulteriori informazioni, visita le pagine dei vari servizi.