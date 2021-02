Annunciato Pokémon Legends: Arceus, il primo open world nella storia del franchise

Dopo 25 anni il franchise di Pokémon si prepara ad affrontare una svolta cruciale per la serie principale, l’inizio di una nuova era.

Pokémon Legends: Arceus rappresenta il nuovo inizio che tanti fan chiedevano da tempo, il primo vero gioco open world del franchise ambientato nella regione in una versione antica e medioevaleggiante di Sinnoh. Si tratta del primo episodio del franchise ad introdurre una meccanica esplorativa basata sul mondo aperto, con la possibilità di catturare in tempo reale i mostriciattoli tascabili.

Il gioco è previsto per l’inizio del 2022 su Nintendo Switch.

Il divertimento dell’esplorare mentre si catturano Pokémon e si arricchisce il proprio Pokédex è sempre stato una parte centrale della serie di videogiochi Pokémon. Pokémon Legends: Arceus è stato sviluppato con il desiderio di poter realizzare un’esperienza ricca degli elementi d’azione e RPG che vadano al di là di quanto stabilito fino a oggi, pur continuando a onorare il gameplay che è il cuore dei vecchi giochi.

Via via che gli allenatori esploreranno gli scenari naturali di Polémon Legends: Arceus, incontreranno dei Pokémon che possono chiamare ‘casa’ questi panorami mozzafiato. Per catturare quelli selvaggi, dovranno studiarne i comportamenti, riuscire a prenderli di soppiatto e poi lanciargli delle Pokéball. I giocatori potranno anche lottare contro i Pokémon selvaggi usando quelli che sono loro alleati: lanciando una Pokéball mentre il proprio Pokémon è vicino a uno selvaggio, infatti, farà entrare subito in battaglia. Questa nuova sfumatura di gameplay vuole dare agli allenatori un’esperienza coinvolgente.