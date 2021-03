Xbox Japan collabora con Hololive per la promozione del Game Pass, ma qualcosa non funziona

Annunci

Xbox Japan ha avviato una collaborazione con Hololive per la promozione el Game Pass in Giappone

Xbox non se la passa proprio benissimo in Giappone, complice una strategia di marketing che non è mai stata troppo aggressiva nei confronti di un mercato molto nazionalista, e che oggi più che mai è quasi del tutto monopolizzato da Nintendo.

Per spingere quindi il servizio Game Pass in Giappone, Xbox Japan ha stretto una partnership con Hololive Production, agenzia molto famosa in Giappone che si occupa di promuovere i Virtual YouTuber nipponici.

Shishiro Botan, youtuber con all’attivo più di 728 nila iscritti al canale, appartenente al team di Hololive, ha trasmesso sul proprio canale una lunga sessione di gameplay illustrando il funzionamento del Game Pass e alcuni dei titoli contenuti in esso.

Considerando il crescente fenomeno degli youtuber virtuali giapponesi, la strategia di marketing è assolutamente dirompente, ma fallisce nei fidelizzare un pubblico che forse vorrebbe vedere e sentire produzioni molto più affini a quel mercato.

Game Pass ha all’attivo produzioni molto adorate in Giappone, come Dragon Quest XI o addirittura tutta la saga di Yakuza, perché non spingere questi titoli in fase di promozione, invece del solito Gears 5, o peggio ancora, un Control?

La qualità di un Control o un Gear 5 è indubbia, tuttavia il mercato giapponese richiede una certa aggressività, va assecondato e l’artiglieria pesante sono proprio quei brand tipicamente giapponesi, sui quali attualmente Game Pass può anche contare.