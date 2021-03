Sony chiude gli store di PS3, PSP e PSvita!

Annunci

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Sony ha confermato ufficialmente che chiuderà gli store digitali di PlayStation 3, PlayStation Portable e PlayStation VITA nei prossimi mesi.

Si partirà il 3 luglio con la chiusura degli store di PlayStation 3 e PSP, mentre il 27 agosto toccherà a PlayStation VITA.

A partire da queste due date, i giocatori non potranno più acquistare prodotti digitali per le tre piattaforme, inclusi giochi e contenuti video, eppure gli acquisti in-game nei titoli che supportano tale funzione. Lo store non supporterà neanche più la funzione di riscatto dei codici, questo significa che eventuali DLC o carte regalo diventeranno inutilizzabili a partire da quelle due date.

Sony però sottolinea due note molto importanti: i fondi residui saranno sempre utilizzabili nell’acquisto di software per PlayStation 4 o PlayStation 5, mentre gli acquisti già effettuati potranno essere comunque scaricati dalla Download List dopo la chiusura degli store.

Questo significa che gli utenti possono stare tranquilli: tutti gli acquisti continueranno ad essere disponibili. Gli utenti abbonati a PlayStation Plus che in passato hanno riscattato i loro giochi su PlayStation 3 e PlayStation VITA potranno ancora scaricarli, a patto che sia attiva la sottoscrizione al servizio.