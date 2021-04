Xbox Live Gold: annunciati i giochi di aprile 2021

Microsoft ha annunciato ufficialmente la lista dei giochi che potranno essere riscattati gratuitamente dagli abbonati a Xbox Live Gold.

Vikings: Wolves of Midgard (1 aprile – 30 aprile)

l GdR d’azione Vikings ¬– Wolves of Midgard ti porta lungo le coste di Midgard, un mondo in cui si fondono mitologia e storia vichinga, con una spruzzata di fantasy. Combatti i temibili Jotan, orde di terrificanti mostri non morti, e le creature del Ragnarök, per sopravvivere al crescente freddo che minaccia di spazzare via per sempre ogni forma di vita.