Castlevania: ritrovato un capitolo per Dreamcast mai pubblicato, eccolo in azione

Castlevania: Resurrection è un capitolo mai arrivato su Dreamcast. Eccolo in azione!

Nelle scorse ore, sui forum degli appassionati di retrogaming sta circolando un video che mostra in azione il mitologico Castlevania: Resurrection, un capitolo 3D della serie che non ha mai visto la luce, ma che nel 1999 circolava già tra gli addetti stampa del settore, tra immagini ufficiali e leak di build ancora in fase di sviluppo.

Il progetto venne cancellato ufficialmente nel 2000 e dopo 21 anni di silenzio ecco arrivare online un disco promo contenente una build preliminare di quello che sarebbe potuto essere uno dei capitoli tridimensionali più ambiziosi dell’epoca.

La build contenuta nel disco sembra funzionare, ma appunto, si tratta di una versione ancora sperimentale che permette al giocatore di visitare alcuni livelli teletrasportandosi da una zona all’altra. La storia di Castlevania: Resurrection si sarebbe ambientata nel 1666 e sarebbe stata incentrata su Sonia Belmont e Victor Belmont, prima dell’arrivo di Simon Belmont.

Ecco un gameplay: