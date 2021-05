Gears of War 3: un prototipo funzionante per PS3 è stato rilasciato online

Annunci

Gears of War 3 adesso può funzionare anche su PlayStation 3

Avete mai sognato di giocare Gear of War sulle vostre PlayStation 3? Bene, adesso è possibile farlo con Gears of War 3, grazie ad una build per uso interno sviluppata da Epic Games e adesso diffusa dal leaker a livello pubblico sulla rete in occasione del 10° anniversario della presunta esistenza di questa versione.

Il prototipo risale infatti al 19 maggio 2011 e può essere eseguito solo su una versione debug di PlayStation 3 e al netto di alcuni problemi legati all’ottimizzazione, tra tearing a schermo, pop-up delle texture e bug vari, la build presenta una campagna giocabile dall’inizio alla fine.