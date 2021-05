The Ascent: l’RPG cyberpunk arriverà il 29 luglio su Xbox e PC, anche Game Pass

Annunci

The Ascent sarà disponibile dal day one anche su Xbox Game Pass

The Ascent, lo shooter RPG isometrico di Curve Digital e Neon Giant sarà disponibile dal 29 luglio in esclusiva su Xbox One, Xbox Series X e PC, ma nella stessa data sarà anche giocabile per gli abbonati a Xbox Game Pass (vale anche per PC).

Ecco la descrizione:

The Ascent è un GdR sparatutto d’azione, singolo o co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles. Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell’arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo.

Ecco i requisiti per la versione PC:

MINIMI: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 Processore: Intel Core i5-4670K (4 * 3400) or equivalent / AMD FX-8350 (4 * 4000) or equivalent Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 660 ( 2048 MB) / Radeon R9 390X (8192 MB) Memoria: 35 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 Processore: i7 processor or equivalent Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: 2070 GTX or equivalent Memoria: 35 GB di spazio disponibile