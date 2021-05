Xbox Game Pass: Mechwarrior 5 e altri titoli tra le uscite di fine maggio 2021

Annunci

Ecco le uscite di fine maggio su Xbox Game Pass

Microsoft ha svelato tutte le restanti uscite di fine maggio 2021 previste nel catalogo di Xbox Game Pass e ci sono diverse aggiunte molto interessanti, come Mechwarrior 5: Mercenaries, che arriverà in concomitanza al day one previsto per il 27 maggio.

18 maggio

Snowrunner (Cloud, console, PC)

20 maggio

Peggle 2 (Cloud)

(Cloud) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud)

(Cloud) Secret Neighbor (PC)

(PC) The Wild at Heart (Console e PC)

21 maggio

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) Knockout City (Console e PC)

25 maggio

Maneater (Cloud, Console, e PC)

27 maggio

Conan Exiles (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Fuzion Frenzy (Cloud)

(Cloud) Joy Ride Turbo (Cloud)

(Cloud) MechWarrior 5: Mercenaries (Console)

(Console) Slime Rancher (PC)

(PC) Solasta: Crown of the Magister (PC)

(PC) SpellForce 3: Soul Harvest (PC)