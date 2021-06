Microsoft annuncia l’arrivo di Xbox Game Pass sulle smart TV e conferma lo sviluppo di dispositivi “Stick”

Annunci

Microsoft porta Xbox Game Pass ovunque!

In attesa del primo Xbox & Bethesda Games Showcase di domenica 13 giugno, all’interno del quale sarà svelata un’incredibile lineup di giochi, Satya Nadella, CEO di Microsoft, e Phil Spencer, Head of Xbox, hanno discusso dell’importanza del gaming all’interno dell’ecosistema di Microsoft e del suo impatto sul mondo. Nel corso della loro conversazione, Satya e Phil hanno delineato la vision di Microsoft, che intende creare una community positiva di giocatori, a prescindere da dove si trovino, nonché il ruolo centrale dell’azienda e come intenda definire il futuro del gaming.

E’ stato innanzitutto confermato che Microsoft porterà il servizio Xbox Game Pass sulle smart TV, con l’obiettivo di raggiungere ancora più schermi. Per questo motivo l’azienda sta lavorando con i vari partner coinvolti nello sviluppo di TV connesse a internet per integrare al loro interno la tecnologia necessaria a supportare il gaming in Cloud di Xbox.

Così facendo ai giocatori servirà esclusivamente un controller per poter accedere immediatamente al catalogo di Xbox Game Pass in streaming. Ad affiancare questo servizio però, Microsoft ha confermato anche lo sviluppo di dispositivi proprietari ispirati ai prodotti multimediali “Stick” già presenti sul mercato per portare Xbox Game Pass anche su quelle TV che non dispongono nativamente di una connessione a internet.

Xbox Game Pass Ultimate arriverà sui browser nelle “prossime settimane” e entro la fine dell’anno il cloud gaming sarà integrato anche sulle console Xbox e permetterà di provare i giochi prima di scaricarli.

Infine, entro la fine dell’anno i server di XCloud saranno aggiornati all’hardware di Xbox Series X per offrire ai giocatori una risoluzione superiore, framerate migliore e ovviamente le versioni native dei giochi Series X e Series S presenti attualmente su console.