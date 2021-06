E3 2021: date e orari di tutte le conferenze

Annunci

Facciamo il punto della situazione sugli eventi dell’E3 2021

Ci siamo! A partire da oggi inizierà ufficialmente la lunga settimana dedicata all’E3 2021 (Electronic Entertainment Expo), evento annuale interamente all’insegna dei videogames e che quest’anno sarà proposto interamente in formato digitale, dando la possibilità di partecipare a tutti gli appassionati.

L’appuntamento si terrà dal 12 al 15 giugno e proporrà una scaletta di eventi digitali organizzati dai vari publisher che hanno aderito a questo mastodontico show, che ritorna dopo una pausa forzata dallo scoppio della pandemia nel 2020.

La nuova edizione quindi abbraccia definitivamente quello che è stato il modus operandi che ha caratterizzato il settore negli ultimi mesi, digitalizzando il tradizionale evento fisico a Los Angeles a cui siamo stati abituati.

Sarà possibile seguire l’evento attraverso due canali principali: il primo sarà il classico sito ufficiale, il secondo invece sarà l’applicazione ufficiale per Android e iOS. Su entrambi i canali sarà possibile accedere agli showcase, a patto ovviamente di registrarsi con un profilo che potrà essere personalizzato. Gli utenti avranno la possibilità di interagire con gli altri direttamente sotto alla diretta degli eventi, così da rafforzare il senso della community che ha sempre contraddistinto la manifestazione, seppur in versione digital only-

Tra partner che hanno già dato la loro adesione alla fiera losangelina abbiamo la conferma di Square Enix, Bandai Namco e SEGA, ed è probabile che saranno anche i publisher con gli annunci più importanti per quanto riguarda le aziende giapponesi che prenderanno parte alla manifestazione.

Ecco la lista completa delle nuove aziende confermate in questi giorni:

Square Enix

Bandai Namco Entertainment

Gearbox Entertainment

SEGA

Verizon, Freedom Games

Devious Eye Entertainment

Turtle Beach

Verizon

Binge

XSEED Games

Capcom

Koch Media

Konami

Nintendo

Microsoft

Take-Two Interactive

Ubisoft

Warner Bros. Interactive Entertainment .

Coloro che invece salteranno l’appuntamento saranno Sony con PlayStation, Electronic Arts e KONAMI, anche se quest’ultima ha già fatto sapere di essere al lavoro su diversi progetti di cui si parlerà nel corso dell’anno. Sony al momento non ha ancora diffuso i suoi piani, mentre Electronic Arts ha già anticipato che il suo EA Play si terrà solo il mese prossimo, il 22 luglio, tuttavia possiamo aspettarci la presenza in qualche forma del nuovo Battlefield all’E3 2021.

Questi sono gli appuntamenti tutt’oggi confermati con data e orari:

Sabato 12 Giugno:

Ubisoft Forward – 21:00

Gearbox Entertainment – manca l’orario

Domenica 13 giugno:

Xbox & Bethesda Showcase – 19:00

Square Enix Presents: Summer 2021 – 21:15

Lunedì 14 giugno:

Take-Two Interactive

Mythical Games

Freedom Games

Razer

Capcom

Verizon

Intellivision

VENN

Martedì 15 giugno:

Nintendo Direct – 18:00

Nintendo Treehouse: Live – 19:00

Evento Bandai Namco

Evento Yoreeka Games

GameSpot

Official E3 2021 Awards