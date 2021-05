E3 2021: Microsoft e Bethesda condivideranno il palco con una sola conferenza

Annunci

Microsoft e Bethesda insieme per la loro tradizionale conferenza E3

Si era vociferato in questi giorni che Microsoft e Bethesda potessero condividere il palco della conferenza E3 2021, con un singolo appuntamento, anziché i due classici showcase separati e a quanto pare era tutto vero, come confermato anche dal responsabile di Xbox Game Studios, Matt Booty.

Microsoft e Bethesda avranno una loro conferenza condivisa dove saranno illustrati tutti i prossimi progetti in arrivo su Xbox, PC e altre piattaforme. Booty inoltre ha sottolineato le parole già espresse da Phil Spencer nei mesi scorsi.

La loro intenzione è di portare i giochi [Bethesda] su Xbox Game Pass il giorno stesso in cui vengono lanciati.

A grandi linee quindi possiamo aspettarci una conferenza dove si parlerà inevitabilmente molto del servizio in abbonamento di Microsoft, ma anche dei progetti in cantiere da parte di Bethesda. Resta inoltre l’incognita di Starfield, a più riprese definita una delle prime produzioni Bethesda ad essere proposta in esclusiva su Xbox e PC.

Non sappiamo al momento come le due aziende gestiranno questa conferenza e quanto possa essere lunga, negli ultimi anni Bethesda ci aveva abituato con il suo tradizionale appuntamento pre-E3, ma sembra proprio che a partire da quest’anno tutto sarà fatto in simbiosi con Microsoft.

Fonte: PureXbox