Relayer: il nuovo strategico con i mech di Kadokawa uscirà su PS4 e PS5

Relayer è il nuovo strategico di Kadokawa

Relayer, il nuovo strategico a tema mecha prodotto da Kadokawa Games è stato ufficialmente confermato per PlayStation 4 e PlayStation 5. Non ci sono conferme sulla data di lancio del gioco, che sarà a tutti gli effetti una nuova IP ispirata agli anime giapponesi robotici.

Il titolo fonde elementi sci-fi con spettacolari battaglie a tema mech spaziali che incontrano la mitologia Greca. Sulle pagine di Famitsu sono stati svelati i vari membri di quello che viene definito un grosso cast in cui più fazioni collideranno tra loro. Apprendiamo inoltre che i robot pilotati dai personaggi nel gioco hanno il nome di Stella Gear.

Non sappiamo al momento se ci sono piani per distribuire il gioco anche in occidente.