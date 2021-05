SEGA rilancia Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown con una remaster per PS4

Annunci

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown torna con una remaster per PlayStation 4

SEGA ha annunciato ufficialmente il ritorno di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, una riproposizione del picchiaduro originale rinnovato graficamente sfruttando il Dragon Engine della serie Yakuza. Grazie all’adozione dell’ultima incarnazione dell’engine grafico sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio il gioco proporrà dei modelli completamente nuovi e ancora più credibili dal punto di vista delle animazioni e l’espressività.

Modifiche sostanziose sono state applicate anche agli sfondi degli stage, in maniera tale da risultare completamente freschi e rinnovati, a cui segue anche una nuova interfaccia ridisegnata per essere più moderna. Sarà presente anche una nuova cinematica introduttiva, completamente realizzata da zero, ma l’elemento più importante del nuovo pacchetto è rappresentato dalla componente online.

I giocatori adesso potranno seguire i match online in tempo reale, creare delle stanze pubbliche o private per un massimo di 16 giocatori. Il sistema di comunicazione sarà rinfrescato con l’aggiunta degli stickers e tanto altro.

L’uscita al momento è confermata per il 1° giugno a livello globale su PlayStation 4, con la possibilità di riprodurlo su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità.