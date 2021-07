Super Robot Wars 30 arriverà in Europa, ma solo su PC: svelati i requisiti

30 anni dopo, infuria la battaglia per il futuro del nostro mondo.

Super Robot Wars è un RPG tattico che riunisce personaggi e robot da una grande varietà di anime insieme per combattere i loro nemici.

I giocatori seguono i personaggi nel corso delle loro avventure e battaglie. Prendi il controllo di giganteschi robot su una mappa di battaglia e portali alla vittoria contro i nemici.

La battaglia alterna fasi alleate e nemiche. Quando il giocatore ha mosso i propri robot e attaccato, tocca al nemico. Quando tutti i nemici vengono sconfitti, il gioco procede con un Intervallo.

Nel corso dell’Intervallo, i giocatori possono utilizzare le risorse ottenute in battaglia per addestrare i piloti, potenziare i robot e ottenere bonus per il proprio esercito. A questo punto possono procedere verso il capitolo successivo dell’avventura.

In Super Robot Wars, i giocatori possono scoprire un’esperienza unica che combina le serie robotiche più popolari, animazioni d’attacco ricche d’azione e la possibilità di potenziare i loro robot e piloti preferiti.

Serie rappresentate:

-Super Electromagnetic Robot Combattler V

– Mobile Suit Gundam

– Mobile Suit Z Gundam

– Z-MSV

– Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack

– M-MSV

– Mobile Suit V Gundam

– Mobile Suit Gundam NT (Narrative)

– Heavy Metal L-Gaim

– The Brave Police J-Decker

– The King of Braves GaoGaiGar FINAL

– The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion III – Glorification

– Code Geass Lelouch of the Re;surrection

– Getter Robo Armageddon

– Mazinger Z: Infinity

– Mazinkaiser (INFINITISM)

– Magic Knight Rayearth

– Gun X Sword

– Majestic Prince

– Knight’s & Magic

– SSSS.GRIDMAN