PlayStation Showcase: annunciati Spider-Man 2 e Wolverine per PlayStation 5

In occasione del PlayStation Showcase, Sony e Insomniac Games hanno presentato ufficialmente Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine, che a quanto pare saranno ambientati nello stesso universo.

Gran parte del team di sviluppo che ha creato Marvel’s Spider-Man torna a produrre Marvel’s Spider-Man 2, incluso Bryan Intihar (direttore creativo) e Ryan Smith (direttore del gioco). Il trailer del gioco sembra confermare che sia MIles Morales che Peter Parker saranno giocabili, ma la vera sorpresa arriva nel reveal finale che annuncia l’arrivo di Venom. Insomniac ha svelato che sarà Tony Todd (dal film Candyman) a prestare la propria voce al simbiont. Marvel’s Spider-Man 2. Yuri Lowenthal e Nadji Jeter riprenderanno i rispettivi ruoli di Peter e Miles.

Il team di sviluppo ha riportato quanto segue sul PlayStation Blog:

Marvel’s Wolverine è un gioco diretto da Brian Horton (direttore creativo) e Cameron Christian (direttore del gioco), che recentemente hanno guidato gli sforzi creativi di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un gioco di cui siamo estremamente orgogliosi qui a Insomniac. Come per tutti i nostri giochi di Spider-Man, il nostro obiettivo non è solo rispettare il DNA di ciò che rende il personaggio così popolare, ma anche cercare opportunità per rinnovarlo e fargli riflettere davvero lo spirito di Insomniac. Sebbene Marvel’s Wolverine sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, da quanto ho visto della narrazione emotiva e del gameplay all’avanguardia, il team sta già creando qualcosa di realmente speciale.