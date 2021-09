PlayStation Showcase: data di uscita e primo gameplay per Gran Turismo 7

Annunci

Diamo finalmente uno sguardo a Gran Turismo 7

In occasione del PlayStation Showcase è stato presentato il primo trailer di gameplay per Gran Turismo 7, di cui è stato confermato il debutto per il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il titolo presenterà una ricca campagna single player con una smodata quantità di vetture giocabili e un grado di personalizzazione molto elevato per ciascuna di esse. Nel filmato inoltre possiamo ammirare le prime sequenze di gameplay, inclusi gli interni di varie auto e un sistema di meteo che influenza i percorsi.

Immancabile la maniacale cura riposta dal team di sviluppo nella realizzazione delle vetture e nel design dei vari menù, che trasmettono l’immancabile eleganza da “carporn” che ha sempre contraddistinto la serie.