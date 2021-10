Pillole Indie #2: proviamo la demo di Moo Lander!

Annunci

Abbiamo avuto l’occasione di provare la ricchissima demo di Moo Lander, il nuovo titolo del team di sviluppo The Sixth Hammer, in arrivo entro la Primavera del 2022 e disponibile su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam (PC). Quella pc è la versione testata.

Dal sito ufficiale: Moo Lander è un platform 2D con un sacco di puzzle ambientali e gestione delle risorse. Prendi il controllo del Lander – l’ultimo eroe della civiltà cosmica morente. La vostra missione è quella di individuare e ottenere abbastanza latte – la fonte di energia più importante dell’universo. Il latte stesso si trova solo sull’antico pianeta delle Potenti Mucche Aliene. Combattere contro quelle grandi bestie ti restituirà il preziosissimo latte – un elemento necessario per la vostra ricerca!

Moo Lander è una commistione di diversi generi, e per questo offre un gameplay sensazionale che tocca picchi altissimi: il divertimento è assicurato, assieme ad un buon livello di sfida che è possibile settare attraverso tre livelli di difficoltà. L’ultimo, il “difficile”, è decisamente impegnativo e rende questo titolo sì adatto ai neofiti del genere, ma più consigliato agli appassionati del metroidvania di cui sicuramente assume le migliori caratteristiche e punti di forza.

Dal sito ufficiale: Acquisisci esperienza con ogni nemico sconfitto, sblocca nuove abilità, equipaggia arsenale speciale mentre progredisci ulteriormente, ottieni nuove skin per la navicella!

Brevemente, Moo Lander è un platform in 2D ricco di puzzle ambientali e di minacce costanti. Il titolo offre anche un ottimo sistema di gestione delle risorse, e possiede elementi gdristici di pregevolissima realizzazione che culminano con un albero di abilità da spulciare ed ottenere nella sua completezza attraverso l’ottenimento di punti conseguenti l’avanzamento del livello.

La trama ci viene offerta a singhiozzi, piuttosto fornendo una lore abbastanza semplice ed anche irriverente. Ci troviamo con ogni probabilità nel futuro, e siamo alla guida di una navicella spaziale monoposto cui carburante è… il latte.

Effettivamente, il latte è il perno attorno il quale si muovono le vicende (almeno quelle della demo). Atterrati su Marte, pianeta evidentemente popolato da mucche, il nostro compito sarà quello di cercare, ottenere e riportare il latte sul nostro pianeta natale per la sussistenza di tutta la popolazione. Le mucche presenti sul pianeta sono affette da gigantismo, dunque l’ottenimento di anche solo una di queste potrebbe capovolgere le sorti del nostro popolo: starà a noi riuscire a diventare i nuovi eroi di cui tutti hanno bisogno.

L’utilizzo del latte non è implementato solo per quanto concerne la trama e la lore, ma è anche ampiamente utilizzato per la nostra navicella. Anche questa infatti, alimentata a latte, sarà in grado di utilizzare quest’ultimo sotto forma di gadget, scudi, missili, il tutto confezionato a punto per aiutarci contro i boss e contro l’ambiente ostile che cercherà in tutti i modi di distruggerci.

I comandi sono molto intuitivi, ed a proposito di questo il gioco offre tutorial molto dettagliati e semplici da comprendere: non saranno mai prolissi e tutte le informazioni verranno erogate gradualmente.

Moo Lander è disponibile anche con localizzazione in italiano, fornendo sottotitoli che però consigliamo vivamente di migliorare poiché frutto di una traduzione approssimativa e forse troppo virtuale e non calata a dovere nel contesto comunicativo. Per una produzione di questo tipo, dunque frutto di uno studio indipendente, è però davvero un’iniziativa lodevole quella di fornire non solo l’inglese, ma anche altre lingue più trascurate, come appunto l’italiano.

Il gameplay offerto dalla demo dura circa trenta minuti, mentre la durata della campagna completa si attesta attorno alle 5 ore: interessante e centrale la modalità cooperativa, disponibile fino a 4 giocatori.

Dal sito ufficiale: Riunisci la tua famiglia e i tuoi amici sul divano e divertiti con la modalità multigiocatore fornita da Moo Lander. Oltre 4 diverse modalità di gioco, tra cui Lander vs Lander e Lander vs Cow. Il che significa che si può anche giocare come una mucca! Quanto è figo?

