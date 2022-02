Final Fantasy VII: Ever Crisis – la sequenza introduttiva svela i nuovi protagonisti

Annunci

Diamo uno sguardo ai protagonisti di Final Fantasy VII: Ever Crisis

In occasione del 25° anniversario di Final Fantasy VII, Square Enix ha rilasciato il filmato introduttivo di Final Fantasy VII: Ever Crisis, ambizioso progetto destinato al mercato mobile che fungerà da nuova compilation che racchiuderà Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus e Advent Children.

A questi si aggiungerà anche un nuovo capitolo inedito che racconterà le origini dei Soldier e proprio i protagonisti di questa nuova storia sono al centro del filmato introduttivo pubblicato da Square Enix, che potete vedere nel player sottostante. Questo nuovo capitolo inedito sarà legato anche a The First Soldier, spin-off sempre indirizzato al mercato mobile che che si rifà al genere dei Battle Royale.

Final Fantasy: Ever Crisis arriverà su iOS e Android nel corso del 2022 e sarà un gioco single player con elementi free-to-play che sfrutteranno le loot box.