Platinum Games sta cambiando, focus sui giochi live service

Interessanti dichiarazioni arrivano dal nuovo CEO di PlatinumGames, Atsushi Inaba, che stanno facendo il giro del web destando non poche preoccupazioni sui piani futuri del team.

Parlando con Famitsu (tradotto da VGC), Inaba ha commenta i piani per le future produzioni dello studio giapponese. Platinum è stato a lungo una potenza di titoli d’azione, creando principalmente giochi per giocatore singolo intensi ma relativamente brevi.

E proprio l’ostentata ricerca di giochi longevi da parte degli utenti sembra che stia motivando lo studio a rinnovare il suo portfolio di produzioni puntando proprio in direzione del modello live service, con Babylon’s Fall a fare un po’ da apripista.

Inaba prosegue affermando che un settore in evoluzione è una forza trainante chiave alla base di questa decisione:

I progetti che stiamo cercando di creare per il futuro saranno diversi in termini di struttura. Considerando i cambiamenti del mercato nei prossimi cinque anni o giù di lì, penso che sia assolutamente necessario per noi farlo. Mi dispiace di essere stato così vago, ma penso che sia tutto ciò che posso dirti in questo momento.